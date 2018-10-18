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Путин договорился с Египтом о восстановлении авиасообщения с Россией

Политика

Путин пообещал вернуть чартеры в ближайшее время

Путин договорился с Египтом о восстановлении авиасообщения с Россией
Dennis Jarvis
Каирский аэропорт

Москва, 18 октября 2018, 01:55 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах в Сочи договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, сообщает RT.

Сообщается, что на встрече лидеры РФ и Египта обсудили возобновление чартерных рейсов из России на популярные туристические курорты в Египте Хургаду и Шарм эль-Шейх. По словам Путина, чартерные перевозки на египетские курорты возобновятся в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Ассоциация туроператоров России сообщила, что чартерные рейсы в курортные города Египта — Хургаду и Шарм эль-Шейх — появятся в России не ранее осени 2018 года. Наиболее вероятным месяцем для возобновления чартерных авиарейсов АТОР называла октябрь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Египте чартеры из России ждут только в октябре – АТОР

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