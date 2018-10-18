«Страшный кадровый голод» в команде Пашиняна: история одного назначения

Ереван, , 01:38 — REGNUM В Армении уже два дня активно обсуждают назначение бывшего первого заместителя главы полиции Армении Унана Погосяна на должность марзпета (губернатора) Сюникской области Армении.

16 октября на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил назначение бывшего высокопоставленного полицейского словами о том, что нельзя допустить развития в Армении «политического расизма».

«Важно, чтобы в результате революции никто не считал свою жизнь в Армении законченной, и в соответствии с этой логикой я считаю, что мы в Армении не должны допустить развития такого явления, которое условно можно назвать политическим расизмом, когда люди изначально подвергаются определенным преследованиям только по той причине, что они занимали должности, проводили определенную деятельность с представителями бывшего правительства. В нашем правительстве также есть немало людей, которые имели такую связь. Приближается, приходит время полноценной консолидации. Есть время строить баррикады и время — разбирать их, и я надеюсь, что мы приближаемся к этой черте», — сказал Пашинян.

Этого объяснения оказалось недостаточно. 17 октября в окрестностях общины Караундж Сюникской области группа жителей заблокировала межгосударственную трассу между Арменией и Ираном с требованием отставки Унана Погосяна. Как выяснилось в последствии, протестующие против Унана Погосяна являются представителями партии премьера «Гражданский договор».

17 октября руководитель парламентской фракции блока «Елк» («Выход»), в который также входит партия «Гражданский договор», соратница Пашиняна Лена Назарян сказала: «Я считаю, что есть необходимость в дополнительном объяснении, в частности, учитывая особенности Сюника, я считаю, что премьер-министр должен объяснить общественности, какую задачу Унан Погосян будет решать в Сюнике, какая задача перед ним поставлена, чтобы мы действительно поняли, с какой логикой был сделан этот выбор».

Правозащитник Артур Сакунц счёл обоснование назначения Унана Погосяна беспочвенным.

«У нас есть наши оценки относительно действий полиции при предыдущей власти: многочисленные отчеты, анализы, доклады, заявления о неправомерных действиях полиции. Заместителем руководителя этой структуры был Унан Погосян», — сказал Артур Сакунц.

По его словам, действия полиции при предыдущей власти были негативными, полиция была структурой, которая всегда характеризовалась как инструмент насилия против оппозиции и активистов. По словам правозащитника, возникают противоречия, когда представитель структуры, имеющей отрицательную характеристику, назначается в составе правительства, избравшего демократический путь, настроенного на демократические перемены.

«Конечно, есть понятие «кадровый голод». Если рассматривать «кадровую скамейку» правящей партии, то она у них не настолько длинная. Они и не могли иметь, как новая партия и политическая сила, пришедшая к власти в результате революции. Но надо ли дополнять «банк кадров» кадровыми ресурсами предыдущего правительства? Это вопрос, ответ на который получить очень трудно, когда у нас нет политической и правовой оценки предыдущей власти. Кадры, которые занимали высокие посты при прежних властях, могут считаться ресурсом для назначения на какие-то должности при новых властях, пусть назначаются. Но если предыдущая власть, потерявшая доверие со стороны общества, была смещена именно в результате бархатной революции, то как могут должностные лица, игравшие существенную роль в потере этого доверия, считаться ресурсом для новой власти? Противоречие более чем очевидное. Такие назначения делаются на основе общественного доверия, но могут ли такие назначения способствовать поддержанию этого общественного доверия, конечно, нет».

На «кадровый голод» обращает внимание и Telegram-канал «Баграмян 26».

«Если быть честными, то это не «отсутствие политического расизма», а просто на просто отсутствие компетентных кадров в команде Пашиняна. Иными словами, самый настоящий кадровый голод. При чем очень страшный голод. Такой, что вот-вот и сдохнешь. В прямом смысле», — говорится в заметке.

«Неужели в силовых структурах Армении не было такого кадра как Валерий Осипян? Да он тоже служил Сержу Саргсяну, но Осипян хотя бы не избивал людей, не плевал им в лицо, не оскорблял их».

В этой связи автор заметки напоминает, что оппозиционный депутат Никол Пашинян в 2013 году рассказывал журналистам, как тогдашний глава полиции Владимир Гаспарян, его заместитель Унан Погосян и еще какие-то полицейские жестко избили политзаключенного Шанта Арутюняна в отделении полиции ереванского района Кентрон. По словам Пашиняна, особой жестокостью отличился Унан Погосян, который угрожал Арутюняну и его семье и крыл его матом.

По рассказам Пашиняна, высокопоставленный полицейский по имени Унан Погосян превысил свои полномочия, избил человека, угрожал ему, унизил и так далее.

«В октябре 2018 года премьер Никол Пашинян назначает Унана Погосяна губернатором. Теперь он будет избивать людей на должности губернатора», — резюмирует автор заметки.