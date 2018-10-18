Саудовская Аравия – не младший партнер США, а хозяйка положения?

Москва, , 01:27 — REGNUM Саудовская Аравия показала себя хозяйкой положения в скандале вокруг «дела Хашогги», считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Он выступил 17 октября в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Впервые Саудовская Аравия очень жестко заявила, правда, неизвестно, на что они ссылались, но, думаю, на королевский дом, что прибегнет к жестким санкциям против США. Мало того, пригрозили, что цены на нефть взлетят до 200 долларов. Это нанесет колоссальный удар и американской, и мировой экономике. Интересная вещь выяснилась. Казалось бы, СА должна быть младшим партнером у США, а она себя показала хозяйкой положения. Не подчинилась, не испугалась, а пошла на открытый бунт против Вашингтона», — заявил он.

Мигранян отметил, что Вашингтон фактически дает обратный ход, что нанесет урон американскому престижу.

«Кто всерьез потом сможет воспринимать заявления американской администрации и американских сенаторов, что они за Демократию, справедливость, права человека, если так цинично говорится о том, что деньги в данном случае и конкретное влияние в регионе через Саудовскую Аравию важнее любых принципов», — сказал профессор.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношениях двух стран наступил резкий кризис из-за гибели оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. По сообщениям СМИ, мужчину пытали, убили и расчленили на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Среди названных подозреваемых в смерти журналиста оказались люди, приближенные к руководству арабской страны.

Американские конгрессмены хотят принять санкции в связи с инцидентом, однако президент США Дональд Трамп настроен примирительно. Он заявил, что СА являлась мощным союзником и разместила крупный заказ на покупку оружия. И, если ввести санкции, то королевство купит оружие у РФ и КНР. «Мы навредим себе», — сказал Трамп.