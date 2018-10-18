Эрдоган и Додон заключили стратегической партнерство

Кишинёв, , 00:58 — REGNUM Молдавия и Турция подписали 17 октября Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Как передает корреспондент ИА REGNUM, документ был подписан в ходе официального визита в Молдавию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Кишиневе он встретился с молдавским коллегой Игорем Додоном, открыв вместе с ним здание администрации президента Молдавии, отремонтированное на деньги Турции.

По итогам переговоров Додон сообщил, что помимо декларации о стратегическом сотрудничестве было также принято решение о создании Совета по стратегическому сотрудничеству, поскольку «Турция является стратегическим партнером Молдавии и всегда содействовала укреплению молдавской государственности».

Додон и Эрдоган договорились довести объем внешней торговли между двумя странами до $500 млн в этом году, а через несколько лет — преодолеть отметку в $1 млрд.

Додон отметил, что предыдущий официальный визит президента Турции в Молдавию состоялся в 1994 году. «Поэтому считаю сегодняшнее событие историческим днем для нашей страны», — сказал он.

Обсуждалась и тема Гагаузии. «Гагаузский народ играет особую роль в молдавско-турецких отношениях и, кроме того, служит надежной опорой нашей государственности», — заметил молдавских президент. В завершение она заявил о награждении Эрдогана высшей государственной наградой — Орденом Республики.

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