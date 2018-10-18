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Москва прокомментировала акцию первой леди Армении «Женщины во имя мира»

Политика

17 октября на традиционном брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова на вопрос о том, как МИД России относится к подобной миротворческой инициативе заявила, что Москва хорошо относимся к тем миротворческим инициативам, которые реально нацелены на мир

Москва прокомментировала акцию первой леди Армении «Женщины во имя мира»
Иллюстрация:  mid.ru
Мария Захарова

Москва, 18 октября 2018, 00:34 — REGNUM  МИД России прокомментировало миротворческую инициативу «Женщины во имя мира» супруги премьер-министра Армении Анны Акопян, целью которой является призыв к миру в регионе. В рамках инициативы многие российские женщины посетили Нагорный Карабах и призвали к миру. Среди них писательница Людмила Улицкая, директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, депутат Государственной думы Светлана Журова и другие.

17 октября на традиционном брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова на вопрос о том, как МИД России относится к подобной миротворческой инициативе заявила, что Москва хорошо относимся к тем миротворческим инициативам, которые реально нацелены на мир.

«Что касается данной акции, то ее организаторы и участники с российской стороны не обращались в МИД России, поэтому нам трудно судить о ее замыслах. С нами никто не делился информацией. Мы все узнали от СМИ. Хотела бы сказать, что в принципиальном плане для успеха подобных мероприятий важны понимание и поддержка всех сторон конфликта, потому что речь идет о ситуации, связанной с конфликтом», — сказал Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судя по всему, в Баку данная акция не нашла понимания, так как 16 октября министерство иностранных дел Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России — писательнице Людмиле Улицкой, учредителю благотворительного фонда «Вера» Нюте Федермессер и заместителю председателя комитета Госдумы по международным делам Светлане Журовой.

В МИД Азербайджана отметили, что «желающие мира не должны продолжать войну».

Читайте ранее в этом сюжете: Депутату Госдумы Светлане Журовой запретили въезд в Азербайджан

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Нагорно-карабахский конфликт
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