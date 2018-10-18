Москва обвинила Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Армении

Москва, , 00:20 — REGNUM МИД России обратило внимание на выступление завершающего свою миссию в Армении посла США Ричарда Миллса в армяно-американской торговой палате 9 октября. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, выступление американского дипломата «примечательно прежде всего своей незамысловатой прямотой».

Захарова на традиционном брифинге 17 октября напомнила, что Миллс сообщил, что правительство США и американское посольство в Ереване на протяжении последних десятилетий целенаправленно поддерживали определенные группы в армянском обществе и определенных представителей в правительстве Армении.

«При этом о вмешательстве во внутренние дела суверенного государства посол говорил без тени смущения, более того, с гордостью. Ведь якобы все это было оправдано и нужно для реализации благой цели — «сделать Армению более справедливым и транспарентным обществом», — сказал Захарова.

По её словам, спохватившись, Миллс поправился, заявив, что недавние политические перемены в республике были вызваны сугубо внутренними причинами, а также сказал о «несгибаемой воле армянского народа к переменам».

«Но оправдываться было уже поздно, так как первая часть его выступления уже прозвучала в эфире», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Она отметила, что посол также дал подробные наставления о функционировании политической системы страны, посоветовал, как ей развивать экономику. Захарова процитировала следующее высказывание Миллса: «Я озабочен поступающими ко мне сигналами о том, что кое-кто в правительстве Армении считает нужным сосредоточить ограниченные ресурсы правительства в высокотехнологичных секторах. Мне известно о ресурсах, которые по этой причине уже были изъяты из таких отраслей, как виноделие, туризм и горнодобыча».

«Давайте все же определимся: хорошо или плохо вмешиваться во внутренние дела других государств?», — задалась вопросом Захарова.

По её оценке, кульминацией выступления стал прощальный наказ отъезжающего посла «друзьям в гражданском обществе и СМИ Армении»: продолжать бдительно и бескомпромиссно надзирать за деятельностью правительства. Представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание на слова Миллса о том, что на «укрепление гражданского общества и СМИ» пойдет значительная часть из $26 млн американской помощи, которая поступит в Армению в будущем году (в дополнение к уже направленным недавно $14 млн).

«Сегодня я начала брифинг с комментария о ситуации вокруг Марии Бутиной, которая не привозила в США мешки денег, не рассказывала американскому правительству, куда им направлять ресурсы, не имела официального статуса, предполагающего участие в какой-либо официальной деятельности, а была представителем гражданского общества. Однако Бутина сидит в американской тюрьме. Ее унижают и уже ославили на весь мир. Что же позволяют себе американские послы по всему миру?

Помимо удара по демократии, которую они постоянно отстаивают, по свободе слова и СМИ, ударов по гражданскому обществу, они наносят непосредственно по себе самим, изобличая все то лицемерие, которое сейчас творится в политической жизни США, по крайней мере в последние годы.

Всё это красноречиво характеризует нынешнюю политику Вашингтона, бесцеремонно вмешивающегося во внутренние дела зарубежных государств», — резюмировала Захарова.

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