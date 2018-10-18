Четверг, 18 Октября 2018 года
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Индия и Непал провели совещание по вопросам безопасности границы

Политика

В городе Арария штата Бихар между Индией и Непалом прошло совещание по вопросам безопасности на границе между двумя странами

Индия и Непал провели совещание по вопросам безопасности границы
© Айтен Юран
Тропа сквозь снежные стены

Нью-Дели, 18 октября 2018, 00:10 — REGNUM  Индия и Непал провели совещание в городе Арария, целью которого стала решение проблем, связанных с безопасностью на границе. Об этом сообщает непальское новостное агентство The Himalayan Times.

На совещании обсуждались вопросы, связанные с борьбой с преступной деятельностью в данном регионе. Стороны также договорились снизить торговую нагрузку на пропускной пункт с индийской стороны — город Джогбани.

Было принято решение повысить контроль за трансграничными преступлениями, — заявил глава районной администрации Моранга Рамеш K. K.

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Зарубежная хроника
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