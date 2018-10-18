Индия и Непал провели совещание по вопросам безопасности границы

Нью-Дели, , 00:10 — REGNUM Индия и Непал провели совещание в городе Арария, целью которого стала решение проблем, связанных с безопасностью на границе. Об этом сообщает непальское новостное агентство The Himalayan Times.

На совещании обсуждались вопросы, связанные с борьбой с преступной деятельностью в данном регионе. Стороны также договорились снизить торговую нагрузку на пропускной пункт с индийской стороны — город Джогбани.

Было принято решение повысить контроль за трансграничными преступлениями, — заявил глава районной администрации Моранга Рамеш K. K.