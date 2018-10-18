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Лидер Непальского Конгресса: федеральная система страны не жизнеспособна

Политика

Один из лидеров Непальского Конгресса Рам Шаран Махат заявил, что существующая федеральная система правления может рухнуть по причине того, что у правительство недостаточно ресурсов для ее поддержания

Лидер Непальского Конгресса: федеральная система страны не жизнеспособна
Катманду. Непал

Катманду, 18 октября 2018, 00:35 — REGNUM  На встрече, организованной союзом писателей Непала в Покхаре, один из лидеров Непальского Конгресса Рам Шаран Махат отметил, что сейчас в правительстве поднимаются вопросы о жизнеспособности федеральной системы страны, поскольку местные органы власти проводят самостоятельную налоговую политику, тогда как федеральное правительство не способно регулировать повышение цен.

Политик также обвинил министра финансов страны Юбараджа Кхативаду в том, что он незаконно собирает налоги с граждан. Отсутствие четкой налоговой политики увеличивает уровень бедности в стране, — добавил он.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, Рам Шаран Махат обвинил правительство в злоупотреблении деньгами из государственной казны, а также отметил, что огромная ее часть тратиться «лишь на рекламу», а не на действительной развитие страны.

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Зарубежная хроника
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