Лидер Непальского Конгресса: федеральная система страны не жизнеспособна

Катманду, , 00:35 — REGNUM На встрече, организованной союзом писателей Непала в Покхаре, один из лидеров Непальского Конгресса Рам Шаран Махат отметил, что сейчас в правительстве поднимаются вопросы о жизнеспособности федеральной системы страны, поскольку местные органы власти проводят самостоятельную налоговую политику, тогда как федеральное правительство не способно регулировать повышение цен.

Политик также обвинил министра финансов страны Юбараджа Кхативаду в том, что он незаконно собирает налоги с граждан. Отсутствие четкой налоговой политики увеличивает уровень бедности в стране, — добавил он.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, Рам Шаран Махат обвинил правительство в злоупотреблении деньгами из государственной казны, а также отметил, что огромная ее часть тратиться «лишь на рекламу», а не на действительной развитие страны.