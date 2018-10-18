Четверг, 18 Октября 2018 года
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Правительство Западной Бенгалии снабдило продовольствием 85 миллионов людей

Политика

Правительство Западной Бенгалии обеспечило продовольственной безопасностью 85 миллионов жителей штата в рамках программы «Кхадья Сатхи»

Нью-Дели, 18 октября 2018, 00:31 — REGNUM  Мы обеспечили продовольственной безопасностью 85 миллионов жителей индийского штата Западная Бенгалия в рамках программы «Кхадья Сатхи», — сообщила главный министр штата Мамата Банерджи в твиттере.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», главный министр индийского штата заявила, что специальная помощь предоставляется жителям районов Джангалмахал, фермерам в районе Сингур, работникам чайных плантаций, а также племенной группе Тото.

В рамках этой программы населению штата предоставляются электронные продовольственные карточки.

Напомним, что 16 октября отмечается Всемирный день продовольствия, цель которого является повышение осведомленности населения о продовольственных проблемах, существующих в мире.

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Зарубежная хроника
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