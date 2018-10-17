Украина потребует экстрадиции задержанного в Москве вице-премьера Крыма

Киев, , 23:46 — REGNUM Действующая в Киеве «Прокуратура Автономной Республики Крым» направит российской стороне запрос на экстрадицию задержанного сегодня вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Как уточняется, Киев планирует добиваться ареста и выдачи Нахлупина для привлечения его к уголовной ответственности по статье 111 УК Украины «Государственная измена».

В 2010—2014 годах Виталий Нахлупин был депутатом Верховного совета Крыма шестого созыва. В декабре 2016 года на Украине было передано в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении него.

Украинская прокуратура вменяет чиновнику «пособничество в оккупации Крыма», а также «непосредственное участие в принятии Конституции Республики Крым».

Как передавало ИА REGNUM, вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, курирующий дорожное строительство и исполнение федеральной целевой программы по развитию региона, был задержан в Москве утром 17 октября по подозрению в получении взятки. Вместе с вице-пермьером были задержаны двое его помощников.

Ранее Нахлупин заявлял журналистам, что Крым в текущем году может не успеть освоить более 1 млрд рублей, которые были выделены региону в рамках ФЦП.

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