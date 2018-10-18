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В Индии новый виток конфликта из-за строительства храма в Айодхье

Политика

Официальные представители правящей партии Индии БДП заявили, что оппозиционная партия ИНК проводит политику против строительства храма Рамы в священном городе Айодхья

Нью-Дели, 18 октября 2018, 00:18 — REGNUM  Официальный представитель партии Индийская Народная Партия — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Г.В.Л. Нарасимха Рао ответил на заявление депутата оппозиционной партии Индийской Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгрес» (ИНК) Шаши Тхарура о том, что «ни один хороший индус» не хотел бы, чтобы храм Рамы был построен путем сноса чужого места поклонения.

«ИНК чинит различные препятствия и делает все, чтобы отсрочить юридическое разрешение этого дела», — заявил он. «Вы (ИНК) делаете все, чтобы храм в Айодхье не был построен», — добавил политик.

По информации индийского информационного агентства «Джагарн», в своем заявлении Г.В.Л. Нарасимха Рао также отметил, что подобные заявления отражают политику оппозиционной партии на «разрыв индийского общества в рамках раскольнического мышления господина Ганди».

Напомним, что храм Рамы в Айодхье стал причиной противоречий между мусульманами и индусами Индии, которые переросли в вооруженные погромы в 1992 году. Мусульманский правитель Бабур разрушил этот индуисткий храм в 16 веке и построил на его месте мечеть «Бабри Масджид». В конце 20 века идея восстановления разрушенного храма стала политическим лозунгом партии БДП. Мечеть была разрушена индусами во время политических волнений в 1992 году, но на ее месте так и ничего не было построено.

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Зарубежная хроника
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