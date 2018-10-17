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Амит Шах призвал Рахула Ганди перестать мечтать о победе на выборах

Политика

На фоне приближающихся выборов в индийский штат Мадхья-Прадеш, президент партии БДП Амит Шах призвал лидера партии ИНК перестать мечтать о победе в региональных выборах

Нью-Дели, 17 октября 2018, 23:54 — REGNUM  Президент правящей партии Индии Индийской Народной Партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Амит Шах выступил на митинге сторонников и призвал лидера оппозиционной партии Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгрес» (ИНК) Рахула Ганди перестать думать о победе на предстоящих выборах в штате Мадхья-Прадеш.

Рахул Ганди заявляет, что партия ИНК победит на выборах в штате, и я хочу сказать ему, что он может мечтать о победе, однако не стоит летать в облаках, — заявил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик также рассказал об успехах программ правящей партии в социальной сфере.

Напомним, что индийский штат Мадхья-Прадеш является местом борьбы правящей партии Индии БДП и оппозиционной партии ИНК: выборы в местное правительство пройдут 11 декабря.

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Зарубежная хроника
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