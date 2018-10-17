Министр внутренних дел Индии: Главная угроза Индии — террористы-одиночки

Нью-Дели, , 23:58 — REGNUM Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх, выступая перед командирами отрядов спецслужб, занимающихся контртеррористической деятельностью, заявил, что главной террористической угрозой стали не организованные террористические группы, а террористы-одиночки, способные проводить операции без специальной заблаговременной подготовки и любыми подручными средствами.

Как сообщает индийская газета «Джагран», министр внутренних дел отметил, что со времени терактов в Мумбаи 2008 года террористическим группам не удалось провести ни одного крупного теракта, что обусловило переход к подготовке террористов-одиночек, более мобильных боевиков, подготовку которых сложнее отследить спецслужбам.

Проблема терроризма имеет особое значение в Индии, которая сталкивается с проблемой сепаратизма и радикального исламизма в Кашмире и на северо-востоке страны, где регулярно проводятся теракты радикалами левых политических взглядов.