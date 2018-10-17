Медведев: США объявили России торговую войну

Москва, , 23:38 — REGNUM Санкции властей США в отношении российского банковского сектора — это объявление торговой войны, но Москва вполне может преодолеть это давление. Об этом сегодня, 17 октября, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews.

По словам Медведева, санкции США против российской банковской сферы — это наиболее тяжелые для России санкции, которые смог ввести Вашингтон.

При этом Медведев считает, что санкционная политика разрушает экономический порядок в мире.

Но российская экономика сильна и способна адаптироваться к любым формам давления.

«Вопрос только в том, зачем это надо. Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок», — сказал глава российского правительства.

Также Медведев заявил, что в Москве прекрасно понимают, почему на Россию идет целенаправленное давление, но подчеркнул, что это давление никак не сможет повлиять на российскую позицию.

Он считает, что и в США, и в странах Европейского союза всё, что связано с Россией — это исключительно внутриполитические разборки.

«Эта антироссийская кампания в 90% из ста преследует абсолютно внутриполитические цели: сохраниться у власти, сформировать правительство, добиться еще каких-то результатов. Но уж точно не повлиять на позицию России. На нее повлиять невозможно, все это прекрасно понимают», — считает Медведев.