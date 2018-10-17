Премьер-министр Шри-Ланки посетит Индию с официальным визитом

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 23:42 — REGNUM 19 октября премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингха посетит Индию с двухдневным визитом, где он проведёт переговоры на высшем уровне с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, будет обсуждён широкий круг вопросов.

Как сообщает индийская газета «Джагран», будут затронуты такие непростые вопросы, как сокращение индийских инвестиций в экономику Шри-Ланки, а также приостановка реализации индийских инфраструктурных проектов. Поднимется также и вопрос о сотрудничестве Шри-Ланки и Китая, при том что в ближайшее время президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена собирается посетить с визитом и Китай.

В последнее время Китай активно продвигает свои инфраструктурные проекты в Южной Азии, постепенно заменяя традиционного союзника малых стран Южной Азии — Индию — в качестве основного партнера как в экономике, так, в перспективе, и в политике.