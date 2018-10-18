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Президент Йемена уволил премьер-министра за «бездействие правительства»

Политика

Президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади отставил премьер-министра Ахмеда Обейд бин Дахра за «бездействие правительства»

Сана, 18 октября 2018, 00:23 — REGNUM  Президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади принял решение об отставке премьер-министра Ахмеда Обейд бин Дахра за «бездействие правительства». Как сообщает международный телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, среди других причин президент назвал то, что Дахра «преднамеренно ввергнул страну, где идет война, в экономический кризис».

Хади также добавил, что он намерен провести расследование в отношении премьерства Дахра.

В своем заявлении президент Йемена отметил, что его решение стало следствием неспособности правительства осуществлять свои полномочия в сфере экономики и услуг, что привело лишь к увеличению страданий населения в стране, находящейся в состоянии войны.

Новым премьер-министром был назначен Маин Абдулмалик Саид.

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Зарубежная хроника
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