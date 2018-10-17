Имущество УПЦ отойдёт раскольникам — вице-премьер Украины

Киев, , 23:47 — REGNUM Власти Украины будут расторгать договора аренды с канонической Украинской православной церковью по просьбе раскольников, заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, сообщил 17 октября украинский «Пятый канал».

После получения томоса об автокефалии, новосозданная раскольничья церковь сможет обращаться к властям с просьбой аннулировать условия аренды помещений:

«Есть общий механизм — это имущество или может быть и дальше передано в аренду, продолжен договор, или могут быть изменения в арендных отношениях. Поэтому если кто-то из иерархов Московского патриархата против — это ничего не означает. Они себе будут и дальше служить как часть Русской православной церкви, а имущество, которое используется ими сейчас, оно отойдёт (неканонической) Украинской православной церкви» , — заявил чиновник.

Напомним, министерство культуры Украины заблаговременно провело перепись культурных ценностей, находящихся в распоряжении Украинской православной церкви. По мнению чиновников, они таким образом предотвращают возможность «незаконного вывоза» ценностей, а мнение УПЦ по этому вопросу их не интересует.

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