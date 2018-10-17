Имущество УПЦ отойдёт раскольникам — вице-премьер Украины

Киев, 17 октября 2018, 23:47 — REGNUM Власти Украины будут расторгать договора аренды с канонической Украинской православной церковью по просьбе раскольников, заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, сообщил 17 октября украинский «Пятый канал».
После получения томоса об автокефалии, новосозданная раскольничья церковь сможет обращаться к властям с просьбой аннулировать условия аренды помещений:
Напомним, министерство культуры Украины заблаговременно провело перепись культурных ценностей, находящихся в распоряжении Украинской православной церкви. По мнению чиновников, они таким образом предотвращают возможность «незаконного вывоза» ценностей, а мнение УПЦ по этому вопросу их не интересует.
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