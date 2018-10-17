ХАМАС: Израиль должен прекратить осаду Газы, а не просто угрожать

Рамалла , , 23:56 — REGNUM 16 октября представители ХАМАС, палестинского исламистского движения, призвали Израиль не распространять «пустые угрозы» и не провоцировать новый кризис в регионе, а наконец прекратить 11-летнюю блокаду Сектора Газа. Как сообщает ежедневная палестинская газета «Фаластян аль-йаум», данное заявление было опубликовано на официальном сайте ХАМАС.

«ХАМАС стимулирует участие палестинцев в акциях протеста, получивших название «Великий марш возвращения», целью которых является восстановление прав палестинского народа и удовлетворение его законных потребностей, включая возможность вести достойную жизнь, для чего необходимо прекращение 11-летней блокады Сектора Газа», — официальная позиция лидеров ХАМАС.

Источник добавляет, что представители ХАМАС уверены в неспособности Израиля сломить волю палестинского народа, в то время как действия Тель-Авива лишь провоцируют участие населения Сектора Газа в мирных акциях протеста.