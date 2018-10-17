Четверг, 18 Октября 2018 года
00:32:22 МСК

Минобороны: В зоне «Идлиб» продолжаются провокации боевиков

Политика

Радикальные группировки, скопившиеся в Идлибе, не желают выводить тяжелое вооружение из зоны демилитаризации

Минобороны: В зоне «Идлиб» продолжаются провокации боевиков
SyriaFreedom
Сирийские боевики

Хмеймим, Сирия, 17 октября 2018, 23:28 — REGNUM  Российские военные сообщают о продолжающихся обстрелах в Сирии со стороны боевиков, действующих в зоне деэскалации «Идлиб», сообщил 17 октября на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», — сказал Владимир Савченко.

По информации российского Центра, за истекшие сутки радикальными боевиками были обстреляны два населенных пункта провинции Алеппо и кварталы одноименного города, а также одно поселение в провинции Латакия.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция по освобождению зоны «Идлиб» от незаконных вооруженных формирований была отменена по настоянию президента Турции Эрдогана, по договоренности с которым был определен порядок урегулирования в этом районе Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецпосланник ООН по Сирии «полон оптимизма» перед отставкой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить