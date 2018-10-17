Минобороны: В зоне «Идлиб» продолжаются провокации боевиков

Хмеймим, Сирия, , 23:28 — REGNUM Российские военные сообщают о продолжающихся обстрелах в Сирии со стороны боевиков, действующих в зоне деэскалации «Идлиб», сообщил 17 октября на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», — сказал Владимир Савченко.

По информации российского Центра, за истекшие сутки радикальными боевиками были обстреляны два населенных пункта провинции Алеппо и кварталы одноименного города, а также одно поселение в провинции Латакия.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция по освобождению зоны «Идлиб» от незаконных вооруженных формирований была отменена по настоянию президента Турции Эрдогана, по договоренности с которым был определен порядок урегулирования в этом районе Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецпосланник ООН по Сирии «полон оптимизма» перед отставкой