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В афганской провинции Кундуз ликвидировано 12 боевиков

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена Специальными силами Афганистана

В афганской провинции Кундуз ликвидировано 12 боевиков

Кундуз, Афганистан, 17 октября 2018, 23:30 — REGNUM  Официальные представители 209 корпуса армии Афганистана заявили, что в результате операции, проведенной Специальными силами Афганистана в провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз), было ликвидировано по меньшей мере 12 боевиков.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в ходе операции Специальные силы Афганистана смогли отбить два бронетранспортера и одно небронированное транспортное средство, которые ранее были захвачены боевиками.

Согласно вышеупомянутому заявлению, двое боевиков получили ранения, еще два было арестовано.

По данным 209 корпуса армии Афганистана, в результате операции несколько деревень было зачищено от боевиков, также было уничтожено два укрепления, 34 мины, 82 ракеты и другое военное оборудование, принадлежащее боевикам.

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Зарубежная хроника
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