США и Южная Корея обсудят оплату расходов на содержание американских войск

Сеул, , 23:44 — REGNUM В ближайшее время начнутся переговоры между дипломатическими ведомствами Южной Кореи и США по пересмотру договора о содержании американского военного контингента на территории Республики Корея; текущий договор истекает в конце 2018 года. Южнокорейскую делегацию возглавляет бывший посол в Шри-Ланке Чан Вон Сам, а американская сторона представлена помощником заместителя госсекретаря Тимоти Беттсом.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, США и, в частности, президент Дональд Трамп недовольны низкими тратами Южной Кореи на оплату расходов по обслуживанию американских военных — США требуют от своего союзника платить более 1,3 миллиардов долларов в год вместо нынешних 800 миллионов. В состав контингента входят высокотехнологичные истребители, авианосцы, атомные подводные лодки и 28 000 человек личного состава.