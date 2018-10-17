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США и Южная Корея обсудят оплату расходов на содержание американских войск

Политика

В результате переговоров должно быть заключено новое соглашение, согласно которому Южная Корея будет платить больше

США и Южная Корея обсудят оплату расходов на содержание американских войск
Иллюстрация: Armi.mil
Американский солдат

Сеул, 17 октября 2018, 23:44 — REGNUM  В ближайшее время начнутся переговоры между дипломатическими ведомствами Южной Кореи и США по пересмотру договора о содержании американского военного контингента на территории Республики Корея; текущий договор истекает в конце 2018 года. Южнокорейскую делегацию возглавляет бывший посол в Шри-Ланке Чан Вон Сам, а американская сторона представлена помощником заместителя госсекретаря Тимоти Беттсом.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, США и, в частности, президент Дональд Трамп недовольны низкими тратами Южной Кореи на оплату расходов по обслуживанию американских военных — США требуют от своего союзника платить более 1,3 миллиардов долларов в год вместо нынешних 800 миллионов. В состав контингента входят высокотехнологичные истребители, авианосцы, атомные подводные лодки и 28 000 человек личного состава.

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Зарубежная хроника
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