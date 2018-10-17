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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ оправился в зарубежное турне по Европе

Политика

Премьер-министр Японии отбыл в зарубежное турне по странам Европы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ оправился в зарубежное турне по Европе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Синдзо Абэ

Токио, 17 октября 2018, 23:51 — REGNUM  С 16 по 20 октября премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе зарубежной поездки посетит Испанию, Францию и Бельгию. Премьер будет присутствовать на Форуме «Азия-Европа» (АСЕМ) в Брюсселе. Перед отъездом Абэ рассказал в интервью журналистам, что он планирует предметно обсудить вопрос денуклеаризации Северной Кореи.

По информации японского новостного агентства «Ёмиури Симбун», Абэ также хочет подтвердить тесное сотрудничество с европейскими странами в решении проблемы похищенных японцев. «Я также хочу обратить внимание стран-партнеров на важность свободной и справедливой мировой торговли», — добавил японский премьер-министр.

Во Франции Абэ встретится с президентом Эммануэлем Макроном, а в Испании с королем Филиппом IV.

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Зарубежная хроника
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