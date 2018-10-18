Крайне правые в парламенте Швеции: пора начать переговоры

Стокгольм, , 00:05 — REGNUM Джимми Окессон, лидер крайне правой партии «Шведские демократы», заявил шведскому телевизионному каналу SvT о том, что крупным шведским партиям необходимо «вылезти из песочницы» и начать переговоры. Такое заявление было сделано в ответ на признание Ульфом Кристерссоном, главой Умеренно-коалиционной партии (УКП), своего поражения в попытках найти выход из сложного политического тупика, в котором сейчас находится парламент страны. Одной из причин неудачи Кристерссона стало нежелание заключать союз со «Шведскими демократами»: партия имеет националистические взгляды, выступает за радикальное меры в отношении мигрантов. Окессон отметил, что его партия открыта для переговоров и намерена получить места в будущем правительстве.

Популярность «Шведских демократов» значительно выросла в последнее время. На выборах в Швеции партия получила рекордные 17% голосов.