Президент Нигерии объявил борьбу с коррупцией в лагере оппозиции

Абуджа, , 23:40 — REGNUM Мохаммаду Бухари, президент Нигерии, принял меры по предотвращению коррупционных действий в стране. 50 официальных лиц было обвинено в причастности к коррупционным схемам. Об этом сообщает агентство RFI Kiswahili.

Согласно сообщениям администрации президента, данным лицам также будет запрещено покидать страну до окончания расследования. Никаких имен не было названо, однако известно, что большая часть подозреваемых являются представителями оппозиционных партий. По словам президента, в целях борьбы с коррупционными действиями будет проведено расследование, которое займет время. Некоторые юристы выступили против данных мер, поскольку это нарушает право граждан на свободу передвижения.

Согласно заявлению президента, иммиграционный департамент Нигерии и другие органы безопасности внимательно следят за пятьюдесятью обвиняемыми лицами и те не смогут покинуть страну до окончания следствия.

Бухари отметил, что все обвинения в коррупционных скандалах должны быть рассмотрены в суде, исключая дела 10−15-летней давности. Кроме того, многие судебные дела не были рассмотрены должным образом, поэтому должны быть пересмотрены.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данные меры было решено реализовать за четыре месяца до президентских выборов. Оппозиционеры Нигерии продолжают критиковать меры, принятые президентом, поскольку, как утверждается, они направлены лишь на представителей их партий.