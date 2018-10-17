Президент Кении: кенийская армия продолжит находиться на территории Сомали

Найроби, , 23:46 — REGNUM Ухуру Кениата, президент Кении, объявил о том, что вооруженные силы Кении продолжат находиться на территории Сомали под эгидой войск АМИСОМ (миротворческая региональная миссия в Сомали, которая проводится под мандатом Африканского союза с одобрения ООН). Кроме того, президент добавил, что террористические организации продолжают оставаться угрозой для региона Африканского Рога, где происходят нападения и запугивания местного населения.

Вооруженные силы Кении вошли на территорию Сомали в 2011 году после того, как террористы организации Аль-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали похищать туристов на границе страны. В связи с данными событиями была организована операция по обеспечению защиты страны еще до объединения с войсками Африканского Союза.

Кения отправила свои войска в 2011 году для борьбы с данной террористической организацией, взаимодействующей с террористической группировкой Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В настоящее время кенийская армия выполняет задачи под эгидой Африканского Союза, который поддерживает нынешнее правительство Сомали.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, боевики группировки Аль-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепили свои позиции в Кении, что стало серьезным ударом по кенийским планам. Властям страны не удалось послать свои подразделения в приграничные районы, с целью предотвращения продвижения террористов в Кению.