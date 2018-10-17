На президента Гаити совершено покушение

Порт-о-Пренс, , 22:59 — REGNUM В Республике Гаити совершено покушение на президента страны Жовенеля Моиза, передаёт 17 октября Haiti Libre.

По информации издания, инцидент произошёл на церемонии по случаю 212-й годовщины со дня смерти основателя Гаити Жан-Жака Дессалинса. Неизвестный открыл огонь по главе государства, когда тот возлагал венки.

Жовенель Моиз не пострадал, телохранители смогли оперативно увести его в безопасное место. При этом ранения получили трое охранников президента. Других подробностей инцидента на данный момент не приводится.

Позднее, как сообщается, глава государства продолжил участие в торжественных мероприятиях, и в частности, присутствовал на мессе в церкви Маршан-Дессалинс.

Напомним, в стране продолжаются акции протеста с требованием отставки Жовенеля Моиза. Митинги, начавшиеся из-за попытки властей Гаити повысить на 50% цены на бензин, дизельное топливо и керосин в рамках соглашений с МВФ в июле уже привели к отставке правительства во главе с премьер-министром Жаком Ги Лафонтаном.

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