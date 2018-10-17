ЕР в Удмуртии поддержала главу Глазова — кандидата в мэры Ижевска

Ижевск, , 22:36 — REGNUM Региональный политсовет «Единой России» в Удмуртии поддержал главу Глазова Олега Бекмеметьева в качестве кандидата на пост главы Ижевска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Основным вопросом повестки заседания был «О поддержке зарегистрированного кандидата на должность главы муниципального образования «Город Ижевск» для избрания городской думой города Ижевска из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса».

Также по итогам конкурсного отбора вторым претендентом на пост главы Ижевска стал замглавы администрации Сарапула Виктор Шестаков. Оба кандидата представили членам политсовета свои программы. Участники заседания поддержали кандидатуру Бекмеметьева единогласно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ижевск должен выбрать главу города не позднее 3 ноября, согласно уставу — в течение полугода после ухода с должности предыдущего мэра. Главой Ижевска ранее был Юрий Тюрин, который 3 мая ушел в отставку по собственному желанию.

Глава Ижевска будет избран на срок полномочий гордумы города — до сентября 2020 года.

Конкурс по отбору кандидатов на пост главы города состоялся 15 октября, в нем приняли участие 16 человек, каждый из которых представил свою программу развития Ижевска.

Внеочередное заседание гордумы Ижевска состоится 18 октября. Основной вопрос повестки — избрание главы муниципального образования.

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