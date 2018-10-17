Четверг, 18 Октября 2018 года
00:32:29 МСК

США-Саудовская Аравия: карта конфликта. Часть первая

Политика

Арабы для Трампа – разновидность индейцев. Они полезны только для того, чтобы быть пушечным мясом американской политики

4
США-Саудовская Аравия: карта конфликта. Часть первая
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп и Мухаммед Бин Салман

Александр Халдей, 17 октября 2018, 23:06 — REGNUM  

На наших глазах разворачивается конфликт между США и Саудовской Аравией — главным сеньором и главным вассалом этого мира. Довольно интересно понаблюдать за процессом и провести диагностику конфликта с составлением того, что у конфликтологов называется «интеллектуальная карта конфликта». Это довольно плодотворное занятие, ибо технология — это продукт просвещения, а оно, как известно, готовит нам массу «открытий чудных». Итак, начнём по порядку.

1. Предконфликтная диагностика.

1.1. История отношений.

США и Саудовская Аравия нашли друг друга в конце 60-ых — начале 70-ых, когда Англия в лице правительства Гарольда Вильсона покинула регион в соответствии с договоренностями с США, передав свою клиентелу в лице саудитов новому мировому сеньору. Тем было совершенно некуда податься — двухполярный мир требовал гарантий безопасности, и так как СССР был цивилизационно и классово чужд, саудиты сдались США. Уход англичан для саудитов был болезненным поступком, ибо Британия охраняла саудитов от Ирака и Ирана, особенно на фоне активизации СССР на Ближнем Востоке. Смена политических режимов, инспирированная СССР, ставила монархию саудов в проигрышное положение исторического пережитка.

Спасение Саудовская монархия нашла в покровительстве США. Американские военные базы охраняли саудитов не от СССР, а, прежде всего, от своих соседей и единоверцев. Ситуация там была сложной и многослойной, как торт «Наполеон».

2
Американские солдаты
U.S. Army
Американские солдаты

1. Конфликты по вопросу спорных территорий в ближнем окружении СА. Это такие страны, как Бахрейн и Катар, спорящие друг с другом из-за архипелага Хавар и северной части Катара Зубары. Сюда же относится конфликт СА и Катара по поводу оазиса Хофуз, что на границе обоих стран с ОАЭ. Территории небольшие, но очень нефте‑ и газоносные.

2. Конфликты по вопросу спорных территорий в дальнем окружении СА. Это конфликты с Ираном и Ираком, также стремящихся к аннексии Бахрейна. Причина участия в этом Ирана и Ирака — шиитское большинство населения Бахрейна, связанное родственными узами с Ираном и югом Ирака, где также живут шииты.

3. Конфессиональный ценностный конфликт между суннитской СА и шиитскими Ираном и Ираком. Так как в СА родоплеменные отношения, большую роль играют территории Восточных провинций, где нет таких плотных родственных связей с монархическим центром. Это потенциальная пятая колонная СА, готовая ради возможности работать на нефтепромыслах и спокойно жить, даже дойти до сепаратизма. Тут присутствует Иран, и это всегда было проблемой саудовской контрразведки.

4. Независимый Кувейт всегда был целью Ирака, считавшего существование Кувейта с его границами нелегитимным.

5. Оман всегда имел проблемы с просоветским Южным Йеменом. Здесь Йемен входил в линию конфликта СССР и США и нуждался в американской помощи против левого Фронта освобождения Дофара.

6. Конфликт СА и Йемена. Там проблема в спорной области Ассир. СА её у Йемена сначала арендовала, а потом выкупила. И потому считает своей. Но там живут шииты, и потому Йемен отказывается признать контроль СА над Ассиром.

3
Житель Йемена
Dan
Житель Йемена

США втянулись в создание сбалансированной системы безопасности Персидского залива (арабы называют его Арабский залив и смертельно обижаются, если вы в переговорах назовёте его Персидским). Разруливание отношений между странами региона занимают США больше, чем противостояние с СССР и Россией.

Проамериканский шахский режим Ирана помогал США, введя в Оман контингент войск для подавления просоветских сил Дофара. Таким образом, США опирались на Иран и наполовину на СА. Но со сменой режима в Иране рассчитывать на него они больше не могли. Ирано-иракская война спровоцировала «Бурю в пустыне» и показала неспособность Хусейна быть одним из лидеров региона. СА стала единственным и главным союзником США в регионе Персидского (или Арабского — как кому угодно) залива и претендентом на лидерство под американской крышей.

Таким образом, утрата стратегического партнёрства США с Саудовской Аравией несёт такие глобальные геополитические потери для США, что представляется нереальным, что Штаты в состоянии этого допустить.

И, тем не менее, парадокс в том, что шаг за шагом процесс идёт именно в эту сторону.

1.2. Ценностные несоответствия.

США — республика с демократией для внутреннего пользования в идейной основе, СА — монархия, отвергающая любую демократию. Политические взгляды диаметрально противоположные. Обе системы ненавидят друг друга. И США, и СА в основе мировоззрения имеют фактор религиозного фанатизма. В СА это искажённая ваххабитская версия ислама с его вселенской Миссией. В США это и скажённое христианство, протестантская вера в свою исключительность и также вселенскую Миссию.

Культурные традиции США и Саудовской Аравии таковы, что каждая страна считает другую очагом варварства. Образно говоря, США за то, что в СА женщины ходят в парандже и поражены в правах, а СА за то, что в США женщины — чьи-то сёстры, дочери и жёны — при согласии общества голые на сцене танцуют за деньги. США и СА считают друг друга культурным извращением.

1.3. Чувство собственной важности и исключительности.

Дональд Трамп в разговоре с королём Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом делает одну и ту же традиционную американскую чиновничью ошибку, которую те допускают в разговоре с мусульманами вообще и арабами, в частности. Это обыкновенное американское хамство и нежелание (и неумение) учитывать специфику арабского менталитета. Трамп унизил Сальмана публично на весь мир, когда сказал ему, что он должен платить США за безопасность, иначе он будет свергнут с престола. Трамп не учёл, что арабам сверхважно сохранить лицо в переговорах. Арабы и вообще мусульмане уважают силу, и потому их правитель всегда должен выглядеть сильным.

4
Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд
Иллюстрация: Kremlin.ru
Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд

Если Сальман Аль Сауд потеряет имидж силы, его свергнут сородичи раньше, чем свергнет Трамп. Для короля арабов показать, что деньги для него важнее достоинства — это унизить себя, трон, веру и весь народ. Король, глотающий унижения от чужака, который упрекает его в слабости и требует от него денег — это король-пораженец. Не воин, а трус. Позор ложится на весь народ и смывается только кровью. Сальман не дешёвка, которую покупают, как невольника на рынке или продажную женщину. Сальман — воин и предводитель воинов. Так к нему нужно относиться на публике. И тогда он готов идти на уступки и дать то, что от него просят. Просят, но не требуют под угрозой.

Для Трампа же Сальман Аль Сауд — это получеловек, который ходит по этой земле только потому, что ему, Трампу, просто некогда с ним разобраться, ибо есть дела поважнее. Трамп просто не понимает — зачем ему, главе самой сильной страны, нужно учитывать ментальные проблемы этого «дикаря», который дунь на него — и его нет. Трамп считает, что он говорит правду и незачем тут церемонии разводить — разве у Сальмана есть сила? Сила у Трампа, а у Сальмана нет ничего.

Арабы для Трампа — разновидность индейцев. Они полезны только для того, чтобы быть инструментом американской политики, а точнее — пушечным мясом. И ислам, и мусульман в целом американцы презирают и ненавидят. Впрочем, а кого в мире они не презирают и не ненавидят?

Но таким поведением Трамп загнал Сальмана Аль Сауда в угол. Сальман не может уступить Трампу в такой форме диалога. Уступка Сальмана означает потерю трона в Саудовской Аравии. Трамп же понимать это отказывается и видит только доллары. Его общение с королём саудов — это бандитский наезд на коммерсанта. Он разговаривает с королём арабской страны как рэкетир с торговцем на базаре. Или ты платишь, или утюг тебе на живот.

В такой ситуации нарастание конфликта просто неизбежно. Принц Мухаммед Аль Сауд с достоинством возразил Трампу, что Саудовская Аравия уже заплатила за безопасность, когда купила оружие у США, и больше ничего не должна. Началась волна угроз санкциями.

Продолжение следует…

regnum author Александр Халдей
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить