США-Саудовская Аравия: карта конфликта. Часть первая

Александр Халдей, , 23:06 — REGNUM

На наших глазах разворачивается конфликт между США и Саудовской Аравией — главным сеньором и главным вассалом этого мира. Довольно интересно понаблюдать за процессом и провести диагностику конфликта с составлением того, что у конфликтологов называется «интеллектуальная карта конфликта». Это довольно плодотворное занятие, ибо технология — это продукт просвещения, а оно, как известно, готовит нам массу «открытий чудных». Итак, начнём по порядку.

1. Предконфликтная диагностика.

1.1. История отношений.

США и Саудовская Аравия нашли друг друга в конце 60-ых — начале 70-ых, когда Англия в лице правительства Гарольда Вильсона покинула регион в соответствии с договоренностями с США, передав свою клиентелу в лице саудитов новому мировому сеньору. Тем было совершенно некуда податься — двухполярный мир требовал гарантий безопасности, и так как СССР был цивилизационно и классово чужд, саудиты сдались США. Уход англичан для саудитов был болезненным поступком, ибо Британия охраняла саудитов от Ирака и Ирана, особенно на фоне активизации СССР на Ближнем Востоке. Смена политических режимов, инспирированная СССР, ставила монархию саудов в проигрышное положение исторического пережитка.

Спасение Саудовская монархия нашла в покровительстве США. Американские военные базы охраняли саудитов не от СССР, а, прежде всего, от своих соседей и единоверцев. Ситуация там была сложной и многослойной, как торт «Наполеон».

1. Конфликты по вопросу спорных территорий в ближнем окружении СА. Это такие страны, как Бахрейн и Катар, спорящие друг с другом из-за архипелага Хавар и северной части Катара Зубары. Сюда же относится конфликт СА и Катара по поводу оазиса Хофуз, что на границе обоих стран с ОАЭ. Территории небольшие, но очень нефте‑ и газоносные.

2. Конфликты по вопросу спорных территорий в дальнем окружении СА. Это конфликты с Ираном и Ираком, также стремящихся к аннексии Бахрейна. Причина участия в этом Ирана и Ирака — шиитское большинство населения Бахрейна, связанное родственными узами с Ираном и югом Ирака, где также живут шииты.

3. Конфессиональный ценностный конфликт между суннитской СА и шиитскими Ираном и Ираком. Так как в СА родоплеменные отношения, большую роль играют территории Восточных провинций, где нет таких плотных родственных связей с монархическим центром. Это потенциальная пятая колонная СА, готовая ради возможности работать на нефтепромыслах и спокойно жить, даже дойти до сепаратизма. Тут присутствует Иран, и это всегда было проблемой саудовской контрразведки.

4. Независимый Кувейт всегда был целью Ирака, считавшего существование Кувейта с его границами нелегитимным.

5. Оман всегда имел проблемы с просоветским Южным Йеменом. Здесь Йемен входил в линию конфликта СССР и США и нуждался в американской помощи против левого Фронта освобождения Дофара.

6. Конфликт СА и Йемена. Там проблема в спорной области Ассир. СА её у Йемена сначала арендовала, а потом выкупила. И потому считает своей. Но там живут шииты, и потому Йемен отказывается признать контроль СА над Ассиром.

США втянулись в создание сбалансированной системы безопасности Персидского залива (арабы называют его Арабский залив и смертельно обижаются, если вы в переговорах назовёте его Персидским). Разруливание отношений между странами региона занимают США больше, чем противостояние с СССР и Россией.

Проамериканский шахский режим Ирана помогал США, введя в Оман контингент войск для подавления просоветских сил Дофара. Таким образом, США опирались на Иран и наполовину на СА. Но со сменой режима в Иране рассчитывать на него они больше не могли. Ирано-иракская война спровоцировала «Бурю в пустыне» и показала неспособность Хусейна быть одним из лидеров региона. СА стала единственным и главным союзником США в регионе Персидского (или Арабского — как кому угодно) залива и претендентом на лидерство под американской крышей.

Таким образом, утрата стратегического партнёрства США с Саудовской Аравией несёт такие глобальные геополитические потери для США, что представляется нереальным, что Штаты в состоянии этого допустить.

И, тем не менее, парадокс в том, что шаг за шагом процесс идёт именно в эту сторону.

1.2. Ценностные несоответствия.

США — республика с демократией для внутреннего пользования в идейной основе, СА — монархия, отвергающая любую демократию. Политические взгляды диаметрально противоположные. Обе системы ненавидят друг друга. И США, и СА в основе мировоззрения имеют фактор религиозного фанатизма. В СА это искажённая ваххабитская версия ислама с его вселенской Миссией. В США это и скажённое христианство, протестантская вера в свою исключительность и также вселенскую Миссию.

Культурные традиции США и Саудовской Аравии таковы, что каждая страна считает другую очагом варварства. Образно говоря, США за то, что в СА женщины ходят в парандже и поражены в правах, а СА за то, что в США женщины — чьи-то сёстры, дочери и жёны — при согласии общества голые на сцене танцуют за деньги. США и СА считают друг друга культурным извращением.

1.3. Чувство собственной важности и исключительности.

Дональд Трамп в разговоре с королём Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом делает одну и ту же традиционную американскую чиновничью ошибку, которую те допускают в разговоре с мусульманами вообще и арабами, в частности. Это обыкновенное американское хамство и нежелание (и неумение) учитывать специфику арабского менталитета. Трамп унизил Сальмана публично на весь мир, когда сказал ему, что он должен платить США за безопасность, иначе он будет свергнут с престола. Трамп не учёл, что арабам сверхважно сохранить лицо в переговорах. Арабы и вообще мусульмане уважают силу, и потому их правитель всегда должен выглядеть сильным.

Если Сальман Аль Сауд потеряет имидж силы, его свергнут сородичи раньше, чем свергнет Трамп. Для короля арабов показать, что деньги для него важнее достоинства — это унизить себя, трон, веру и весь народ. Король, глотающий унижения от чужака, который упрекает его в слабости и требует от него денег — это король-пораженец. Не воин, а трус. Позор ложится на весь народ и смывается только кровью. Сальман не дешёвка, которую покупают, как невольника на рынке или продажную женщину. Сальман — воин и предводитель воинов. Так к нему нужно относиться на публике. И тогда он готов идти на уступки и дать то, что от него просят. Просят, но не требуют под угрозой.

Для Трампа же Сальман Аль Сауд — это получеловек, который ходит по этой земле только потому, что ему, Трампу, просто некогда с ним разобраться, ибо есть дела поважнее. Трамп просто не понимает — зачем ему, главе самой сильной страны, нужно учитывать ментальные проблемы этого «дикаря», который дунь на него — и его нет. Трамп считает, что он говорит правду и незачем тут церемонии разводить — разве у Сальмана есть сила? Сила у Трампа, а у Сальмана нет ничего.

Арабы для Трампа — разновидность индейцев. Они полезны только для того, чтобы быть инструментом американской политики, а точнее — пушечным мясом. И ислам, и мусульман в целом американцы презирают и ненавидят. Впрочем, а кого в мире они не презирают и не ненавидят?

Но таким поведением Трамп загнал Сальмана Аль Сауда в угол. Сальман не может уступить Трампу в такой форме диалога. Уступка Сальмана означает потерю трона в Саудовской Аравии. Трамп же понимать это отказывается и видит только доллары. Его общение с королём саудов — это бандитский наезд на коммерсанта. Он разговаривает с королём арабской страны как рэкетир с торговцем на базаре. Или ты платишь, или утюг тебе на живот.

В такой ситуации нарастание конфликта просто неизбежно. Принц Мухаммед Аль Сауд с достоинством возразил Трампу, что Саудовская Аравия уже заплатила за безопасность, когда купила оружие у США, и больше ничего не должна. Началась волна угроз санкциями.

Продолжение следует…