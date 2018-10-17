Нагорный Карабах: Axar.az отвечает ИА REGNUM

Заур Мехдиев, , 22:09 — REGNUM

Возражения азербайджанской стороны по ряду принципиальных различий в понимании ситуации, сложившейся вокруг вопроса содержания и стратегии дальнейших переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, были положительно восприняты российским информационно-аналитическим порталом ИА REGNUM. Был задан конструктивный тон для дальнейшей дискуссии. Со стороны Азербайджана платформой, предоставившей площадку для дискуссии, стал аналитическо-информационный ресурс Axar.az.

Пользуясь случаем, азербайджанский аналитик и глава экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров обратил внимание на некоторые, возможно, в силу своей специфичности ускользающие от российского экспертного сообщества особенности в различиях между азербайджанским и армянским подходом к содержанию дальнейших переговоров. Так, в предыдущих статьях шеф-редактора Восточной редакции ИА REGNUM Станислава Тарасова относительно высказываний заместителя помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента, сделанных им во время визита в Баку, делается акцент на заявления американского дипломата, в которых — помимо Мадридских принципов — не упомянуты другие документы международного характера, резолюции ООН, равно как нет пункта о «восстановлении территориальной целостности Азербайджана», которые приводятся для подтверждения тезиса о еще не определенном правовом статусе Карабаха.

Алескеров считает в данном случае, что американская сторона последовательно придерживается именно той линии, которая была выбрана уже при ее сопредседательстве в Минской группе ОБСЕ. Но на формирование позиции Вашингтона, да и других стран — членов МГ ОБСЕ, несомненно, наибольшее влияние оказали именно резолюции СБ ООН. «Мадридские принципы и резолюции ООН — это разные площадки и разные вещи. Если ООН дала генеральное определение тех событий, которые происходили в процессе оккупации Арменией Нагорного Карабаха и прилегающих к ней территорий Азербайджана, то в Мадриде создавалась дорожная карта выхода на мирное урегулирование. В Мадридских принципах могут отсутствовать ссылки на ООН, однако они создавались на базе констатации ситуации, которая была изложена в четырех резолюциях ООН, и там нет положений, противоречащих резолюциям. Мадридские принципы строились в рамках изложенных в Мадриде базовых пунктов резолюций ООН», — подчеркивает политолог.

Так же, по его мнению, ссылки армянской стороны на «право народов на самоопределение» являются ничем иным, как инструментом для попыток сохранения статус-кво и дальнейшей колонизации оккупированных земель. Согласно вышеперечисленным международно-правовым актам, проживающие в Карабахе армяне не попадают под классическое понимание этнологического понятия «народ», они этническое меньшинство, поскольку армяне со всеми атрибутами этничности уже самоопределились в рамках современной Республики Армения. Алескерова отмечает, что данный принцип «самоопределения» формировался в совершенно других политических условиях и предназначался не для Евразийского материка, где последняя независимость была реализована через «право народов на самоопределение» в 1971 году отделением Республики Бангладеш от Пакистана. После чего сложившиеся границы и административно-территориальное деление были закреплены в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Итоговом документе Венской встречи 1986 года, документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года и других международно-правовых актах.

В 1999 году Венецианская комиссия изучила вопрос о самоопределении и отделении с точки зрения конституционного права. Комиссия не нашла в текстах конституций положений, предусматривающих отделение части территории страны. Напротив, многие конституции это запрещают, провозглашая неделимость государства, национальное единство или территориальную целостность. Термин «самоопределение» в текстах конституций может означать деколонизацию, независимость уже сложившегося государства и, наконец, «внутреннее» самоопределение — право народов свободно определять их политический статус и осуществлять своё развитие в пределах государства. По мнению Венецианской комиссии, сегодня самоопределение следует понимать главным образом как внутреннее — в рамках существующих границ, а не как внешнее через отделение.

Значительным документом является и резолюция №1832, принятая 4 октября 2011 года на заседании ПАСЕ в Страсбурге, согласно которой «право этнических меньшинств на самоопределение не предусматривает автоматического права на отделение, а государства-члены Совета Европы призываются воздерживаться от «признания или поддержки фактических властей незаконно отделившихся территорий, в том числе тех из них, которые были поддержаны иностранными военными интервенциями». Данные решения международных организаций нашли свое отражение в международной политике, в частности по вопросу «самоопределения» Каталонии, в которой проживают 7,5 миллионов не имеющих своей государственности каталонцев. Если проводить параллели с Нагорным Карабахом, возникает вопрос, а имеют ли страны — сопредседатели, не признающие права миллионов каталонцев, право доказывать Азербайджану, что карабахские армяне должны иметь второе государство?

«Что касается демографических показателей Карабаха, то данные, касающиеся «НКР», носят недостоверный характер, поскольку Армения продолжает колонизировать эти территории, проводить смену топонимов и использовать для расселения армянских беженцев с Ближнего Востока, — подчеркивает Алексеров. — В настоящее время армяне массово уезжают из Карабаха. Если в составе НКАО при правлении Азербайджана там жило 150 тысяч человек, то сейчас их там всего 40−50 тысяч. Это главный итог оккупационной политики Армении и т.н. «самоопределения» — люди самоопределяются, сбегая с оккупированных территорий, которые превращены Арменией в некий концентрационный лагерь, где насильно содержат людей, не дают право на выезд, заселяют пришлыми из Сирии, Ливана и уголовниками, террористами и так далее. А все, что напоминает о коренных жителях Карабаха, уничтожается: мечети, дома, кладбища, надписи — все, что можно уничтожить. Посмотрите на руины Агдама, Физули, Зангелана, Шуши, Ходжалы и других азербайджанонаселенных ранее городов и поселков. Авантюрная националистическая политика Армении скоро может привести к тому, что в Карабахе будет жить больше сирийских армян, чем карабахских, а регион превратится в логово ближневосточных террористов».

Глава экспертного совета Baku Network коснулся также вопроса положения о плебисците, указанного в тексте Мадридских принципов. По словам политолога, затягивая вопрос с обоюдно приемлемой формулировкой и содержанием разрешения конфликта, армянская сторона специально тянет время. Переселенческая политика армянского руководства приведет в будущем к сильному перекосу в пользу колонизаторов оккупированных территорий. «Там живут сейчас старики, женщины, дети и семьи военнослужащих. И в такой ситуации говорить о плебисците — это неразумно. Тем более что эти территории усиленно заселяются ближневосточными армянами. Когда их станет больше, чем карабахских армян, спрашивается, за кем должен Азербайджан или международное сообщество будет признавать право на самоопределение? За сирийскими армянами в Карабахе? А ведь перед референдумом нужно будет составлять списки, и тогда, как раз, это и выяснится. Международным организациям и сопредседателям уже сегодня нужно провести перепись проживающего населения. А также количество азербайджанцев, выходцев из Карабаха. Получится очень нелицеприятная статистика, которая поставит под угрозу все доводы армянских идеологов. Поэтому Армения всячески затягивает процесс, чтобы успеть завершить это расселение», — подчеркивает Алексеров.

Это говорит о том, что самоопределение — фактически самообман. В реальности Армения пытается узаконить аннексию территорий Азербайджана. Это настолько очевидно, что даже посол США об этом громогласно заявляет в Ереване. Напомним, что накануне посол США в Армении Ричард Миллз в интервью EVN Report заявил, что урегулирование нагорно-карабахской проблемы без возврата определенных занятых территорий невозможно. «Я был удивлен, когда впервые сюда приехал и выяснил, что большинство встретившихся мне армян против возвращения оккупированных территорий как части переговорного процесса. Меня удивляет тот факт, что в Армении практически не проводится обсуждений по поводу приемлемых решений и компромиссов», — сказал Миллз. Другой факт, что так называемой НКР не существует — там стоит оккупационная армия Армении, командование и техника. Даже полиция направляется из Армении. Гражданам Армении все это надоело. Так, по информации ереванской газеты «Грапарак», работавшие в мягких условиях старой Армении полицейские не могут приспособиться к новым условиям — ехать служить в Карабахе, на границе. С августа этого года решением премьер-министра Никола Пашиняна служащие внутренних войск полиции на 15 дней уезжают в оккупированный Карабах для несения службы. При этом, как отмечает газета, их отправляют на службу на довольно опасные участки армяно-азербайджанской границы.

Будучи непосредственно участником конфликта и стороной, заинтересованной в скорейшем разрешении конфликта в духе уважения и следования международному законодательству, Баку использует каждую возможность для того, чтобы мирным путем убедить Ереван следовать всем правилам и нормам международного законодательства. Для президента Азербайджана не имеет никакого значения, кто будет руководителем Армении, прислушавшимся к голосу разума. «Его контакт «на ногах» в Душанбе — это естественный ход главы любого государства. О дипломатическом искусстве Ильхама Алиева свидетельствует огромное количество встреч в верхах. У них (имеется в виду Пашинян — З.М.) вообще разные весовые категории в политике. И обмен мнениями на ногах отнюдь не означает достижения соглашения, которое обычно озвучивается сторонами. Азербайджан же никакого официального сообщения о заключении соглашения с главой правительства Армении не публиковал», — заключает Алексеров.

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