На Украине проведут полную инвентаризацию икон в храмах УПЦ МП

Киев, , 22:35 — REGNUM Полную инвентаризацию всех икон и других культурно-исторических ценностей в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) проведет министерство культуры Украины, сообщает 17 октября УНИАН.

Согласно сообщению, соответствующее требование поступило музейным работникам от министра культуры Украины Евгения Нищука. В первую очередь, инвентаризация пройдет в Свято-Успенской Почаевской лавре и Киево-Печерской лавре. Отмечается, что действия минкульта Украины продиктованы обращением депутата Верховной рады Юрия-Богдана Шухевича, который заявил, что существует некая «угроза» вывоза культурных ценностей из храмов УПЦ МП.

Напомним, на Украине активно продвигается идея раскольничества и отделения от УПЦ МП ради автокефалии. В РПЦ опасаются, что раскольники могут перейти к силовому захвату храмов.