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На Украине проведут полную инвентаризацию икон в храмах УПЦ МП

Политика

Якобы существует «угроза» их вывоза

На Украине проведут полную инвентаризацию икон в храмах УПЦ МП
Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев, 17 октября 2018, 22:35 — REGNUM  Полную инвентаризацию всех икон и других культурно-исторических ценностей в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) проведет министерство культуры Украины, сообщает 17 октября УНИАН.

Согласно сообщению, соответствующее требование поступило музейным работникам от министра культуры Украины Евгения Нищука. В первую очередь, инвентаризация пройдет в Свято-Успенской Почаевской лавре и Киево-Печерской лавре. Отмечается, что действия минкульта Украины продиктованы обращением депутата Верховной рады Юрия-Богдана Шухевича, который заявил, что существует некая «угроза» вывоза культурных ценностей из храмов УПЦ МП.

Напомним, на Украине активно продвигается идея раскольничества и отделения от УПЦ МП ради автокефалии. В РПЦ опасаются, что раскольники могут перейти к силовому захвату храмов.

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Религиозные конфликты на Украине
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