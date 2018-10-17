Спецпосланник ООН по Сирии «полон оптимизма» перед отставкой

Нью-Йорк, США, , 22:03 — REGNUM Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура прокомментировал предстоящий уход в отставку, 17 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению спецпосланника, который занимал пост четыре года, предстоящая в ноябре отставка связана с «семейными обстоятельствами».

Несмотря на то, что до отставки остается совсем немного времени, де Мистура «полон оптимизма» и надеется на прорыв в деле мирного урегулирования в Сирии — по его словам, «в политике один месяц может быть веком».

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