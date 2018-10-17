Среда, 17 Октября 2018 года
22:48:03 МСК

Спецпосланник ООН по Сирии «полон оптимизма» перед отставкой

Политика

«В политике один месяц может быть веком»

Нью-Йорк, США, 17 октября 2018, 22:03 — REGNUM  Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура прокомментировал предстоящий уход в отставку, 17 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению спецпосланника, который занимал пост четыре года, предстоящая в ноябре отставка связана с «семейными обстоятельствами».

Несмотря на то, что до отставки остается совсем немного времени, де Мистура «полон оптимизма» и надеется на прорыв в деле мирного урегулирования в Сирии — по его словам, «в политике один месяц может быть веком».

Читайте также: МИД РФ прокомментировал отставку спецпредставителя генсека ООН по Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация Объединённых Наций
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить