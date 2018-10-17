Барнье: Нужно «гораздо больше времени» для соглашения по Brexit

Брюссель, , 21:27 — REGNUM Представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что для соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза нужно «гораздо больше времени», 17 октября передает агентство Reuters.

«Мы много работали в течение нескольких недель вместе с британскими делегациями, днями и ночами, чтобы достичь глобального соглашения о выходе и политической декларации. Но мы еще не готовы… Нам нужно время, нам нужно гораздо больше времени», — заявил Барнье на саммите ЕС в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Барнье, а также глава Европейского совета Дональд Туск и канцлер Германии Ангела Меркель заявляли, что странам ЕС нужно «быть готовыми» к выходу Великобритании из блока без полноценного соглашения по Brexit.

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