Постпред Сирии в ООН обвинил США в преступлениях против мирных жителей

Дамаск, , 21:20 — REGNUM Применение фосфорных боеприпасов при авиаударах США по городу Хаджин необходимо расследовать как преступление против мирных сирийцев, заявил 17 октября постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности.

Сирийский постпред напомнил, что речь идет о событиях 13 и 14 октября 2018 года, когда боевая авиация США сбросила на жилые районы города Хаджин запрещенные международными договорами фосфорные бомбы. В результате этого авиаудара были убиты и ранены многие мирные жители.

«Всем понятно, что коалиция борется с чем угодно, но не с терроризмом. Применяемые ею методы совпадают с методами террористических группировок», — сказал Башар Джаафари.

При этом он снова подчеркнул, что военные США и их сателлитов присутствуют на территории Сирии незаконно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России сообщило, что в результате военных операций, целью которых США и их союзники провозглашали освобождение Хаджина от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористы только расширили территорию, контролируемую ими на восточном берегу Евфрата.

Читайте также: Минобороны РФ: Коалиция США в Сирии только имитирует борьбу с ИГ*

Читайте ранее в этом сюжете: Санкции США против РФ и Ирана: борьба за восстановление Сирии будет долгой