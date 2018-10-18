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Госдума обсудит отказ депутатов и членов Совфеда от доплаты к пенсии

Политика

Разумеется, отказ на добровольной основе

Госдума обсудит отказ депутатов и членов Совфеда от доплаты к пенсии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Москва, 18 октября 2018, 00:03 — REGNUM  Сегодня, 18 октября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект об отказе депутатов и членов Совфеда от ежемесячной доплаты к пенсии, сообщает ИА REGNUM.

Предлагается предоставить гражданину, являвшемуся депутатом Госдумы или членом Совфеда, право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии.

Отказ следует оформить, подав заявление на имя министра труда и социальной защиты РФ.

При этом прописывается, что в случае добровольного отказа гражданина от ежемесячной доплаты к пенсии такая доплата повторно не устанавливается.

Ранее Госдума приняла, Совфед одобрил, а президент РФ подписал закон, предполагающий повышение пенсионного возраста на пять лет. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс.

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Пенсионная реформа
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