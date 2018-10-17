О расколе на Украине без канонического тумана

Андрей Родкин, , 20:56 — REGNUM

Давайте про раскол на Украине без канонического тумана, для верующих и неверующих.

Миссией любой духовной системы является привлечение как можно большего количества сторонников. С любой точки зрения. Даже с коммерческой, раз уж Церковь живет в миру. На самом же деле, конечно, с точки зрения приобщения людей к истиной Вере, к Свету и ценностям, которые она несет.

И самым разумным и верным с точки зрения как эффективности, так и христианского мировоззрения были бы мудрые слова наших высших иерархов о том, что мы глубоко скорбим о впавших в суетные политические интриги наших единоверцах на Украине и в Константинополе. И что мы будем молиться за их души. Хотя, конечно, без формального упоминания согласно канонам, раз уж они бредят расколом.

Уверен, что такие слова и явление настоящего морального ориентира принесли гораздо больше пользы. В том числе и среди многих наших неверующих, которых дико раздражает ситуация. Раздражает и верующих. Особенно на Донбассе. Потому что церковные дела выглядят важнее человеческих жизней. Потому что Церковь фактически молчала все эти годы. Служить на восставшем Донбассе разрешено было только батюшкам-добровольцам, окормлять неофициально и только внутри подразделений ополчения. Среди населения — нет.

Увы, шанс мощного подъема авторитета Веры и Церкви — не только в восставших Республиках, а по всей России — был упущен. И опасности, из-за которых он был упущен — все равно сейчас последовали. А мне в своё время было очень тяжело смотреть в глаза священникам (в том числе из-за рубежа), которым я как «посол ДНР» не мог помочь официально поехать на Донбасс. Хотя пытался.

Да, причины были. Судьба и безопасность наших священников на Украине. И многомиллиардная церковная собственность на Украине же. Деньги и политика в общем. Так украинские иерархи этой политикой и занимаются. Так уж сложилось, что церковная независимость является одним из факторов независимости государственной.

Но не надо погружать население в канонические хитросплетения особенностей евхаристического общения, которые одних путают, других злят, а третьих могут ввергнуть в воинственный фанатизм. Всё ведь предельно просто: Украина делает очередной враждебный шаг, теперь на церковном поле.

Да, им удобнее сделать как бы легитимно — с санкции Константинополя. Только надо нормально объяснить людям, что эта древняя и главенствующая структура имеет примерно такой же реальный вес, что Священная Римская империя на своем закате. Формальности и традиции, которые стоит уважать, но не переоценивать и не искать очередное мощное вражеское гнездо. Иерархами на Босфоре может двигать и корысть, и политика, но это отдельная тема.

Украина могла пойти на раскол и без поддержки. К слову, Россия тоже веков пять назад своего патриарха без согласования Константинополя назначала, а предшествовала этому и вовсе некрасивая история с подменой кандидатов и самозванцами. Константинополь, кстати, и тогда был слаб, зависим, и вынужден был лавировать между православными конфессиями, католическим Римом и турками. Так что ничего нового. Это политика. И не более того.

Разумеется, все неприятные церковные формальности верны и необходимы. Церковь ведь стоит на традициях. Но только во вторую очередь. А в первую очередь… Церковь стоит на Вере. Ситуация и впрямь очень нехороша опасна. Только как бы главное не выплеснуть. Потому что сейчас история всё больше похожа на отвратную склоку, не имеющую никакого отношения к духовности.

И еще очень хочется, чтобы светские власти думали о реакции неверующей части населения. А Церковь была реальным моральным ориентиром в обществе в наши непростые времена. Может, и неверующих меньше станет.

Автор — общественный деятель, экс-руководитель пресс-службы «Единой России», один из участников создания Донецкой Народной Республики, находится под персональными санкциями ЕС и США.