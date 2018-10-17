Порошенко поблагодарил украинских депутатов за клоунаду в ПАСЕ

Киев, , 21:20 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинскую делегацию в парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) за единство позиции в отстаивании интересов Украины, заявила народный депутат, первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко 17 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Русская осень и весна в ПАСЕ не прошла, в первую очередь потому, что украинские дипломаты, политики — власть и оппозиция — выступили одним голосом и в комитетах, и в политических группах, и в зале, и в кулуарах, конечно», — написала Геращенко.

По мнению политика, для более эффективного отстаивание интересов страны, украинской делегации необходимо упражняться в пении гимна:

И да, делегации нужна распевка, чтобы в такт и в один голос. А зелёные перчатки, которые произвели столько шумихи в России, стали неким символом октябрьской сессии ПАСЕ».

Напомним, 9 октября украинская делегация отличилась в ПАСЕ. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко выступил в резиновых перчатках, обвинив Россию в «химических атаках» на территории Великобритании. Затем в кулуарах люди, представляющие страну на высшем уровне, окружили российского журналиста Ольгу Скабееву и начали петь гимн Украины. Затем они начали выкрикивать нацистские речёвки, а заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко вскинула руку в нацистском приветствии.

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