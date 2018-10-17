Мэй: «Мы решили большинство вопросов по соглашению о Brexit»

Брюссель, , 21:09 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляет, что «большинство вопросов» сделки по Brexit уже решено, 17 октября передает агентство Reuters.

«Мы решили большинство вопросов по соглашению о выходе (Великобритании из Евросоюза — прим. ИА REGNUM ). По-прежнему остается вопрос о Северной Ирландии… Мы можем достичь договоренности — сейчас самое время, чтобы это произошло», — заявила Мэй журналистам перед началом саммита ЕС по Brexit.

Впрочем, оптимизм госпожи Мэй не разделяют многие лидеры и руководство Евросоюза — о готовности к Brexit без соглашения с Лондоном уже заявили Дональд Туск, Мишель Барнье и Ангела Меркель.

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