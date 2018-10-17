Среда, 17 Октября 2018 года
22:49:29 МСК

Мэй: «Мы решили большинство вопросов по соглашению о Brexit»

Политика

«Сейчас самое время, чтобы это произошло»

Мэй: «Мы решили большинство вопросов по соглашению о Brexit»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Brexit

Брюссель, 17 октября 2018, 21:09 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляет, что «большинство вопросов» сделки по Brexit уже решено, 17 октября передает агентство Reuters.

«Мы решили большинство вопросов по соглашению о выходе (Великобритании из Евросоюза — прим. ИА REGNUM ). По-прежнему остается вопрос о Северной Ирландии… Мы можем достичь договоренности — сейчас самое время, чтобы это произошло», — заявила Мэй журналистам перед началом саммита ЕС по Brexit.

Впрочем, оптимизм госпожи Мэй не разделяют многие лидеры и руководство Евросоюза — о готовности к Brexit без соглашения с Лондоном уже заявили Дональд Туск, Мишель Барнье и Ангела Меркель.

Читайте также: «Ситуация не внушает оптимизма» — Дональд Туск о переговорах по Brexit

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить