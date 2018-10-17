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Меркель: ЕС готов к «разводу» с Великобританией без соглашения по Brexit

Политика

Странам блока нужно подготовиться к «любым результатам»

Меркель: ЕС готов к «разводу» с Великобританией без соглашения по Brexit
Иван Шилов © ИА REGNUM
Brexit

Брюссель, 17 октября 2018, 20:48 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС готов к «разводу» с Великобританией без соглашения по Brexit, 17 октября передает агентство Reuters.

«Мы не исключаем возможность того, что Британия покинет Европейский cоюз без сделки», — заявила Меркель перед саммитом ЕС по Brexit в Брюсселе.

По словам Меркель, 27 странам блока нужно подготовиться к «любым результатам» переговоров с Лондоном.

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