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Медведев: Россия с уважением относится к Дональду Трампу

Политика

Как и к любому другому президенту США

Москва, 17 октября 2018, 20:28 — REGNUM  Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что в России уважают президента Соединённых Штатов Америки, как уважали бы любого другого президента США. Об этом глава российского правительства заявил сегодня, 17 октября, в интервью телеканалу Euronews.

«Дональд Трамп — президент Соединённых Штатов Америки. Мы с уважением относимся к выбору американского народа. Если бы на месте Трампа был другой президент, мы бы с не меньшим уважением относились к нему», — сказал Медведев.

При этом Медведев отметил, что хотя Трампа и подозревают в каких-то симпатиях к России, на самом деле он ничего не сделал для улучшения российско-американских отношений, да и не может сделать в силу того давления, которое на него оказывает американская оппозиция. При этом давление оказывается именно в силу тех «симпатий», которые Трамп выказывал в отношении России, констатировал Медведев.

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Российско-американские отношения
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