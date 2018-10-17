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Иранские СМИ перепутали бородатую женщину из Казахстана с террористом

Политика

Её фотографией проиллюстрировали новость о гибели главы терористической организации

Тегеран, 17 октября 2018, 20:25 — REGNUM  Фотографией жительницы Казахстана Мухтабар Тораевой иранские СМИ проиллюстрировали новость о гибели лидера группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В частности, фото было размещено на сайте Fararu.

Абу Али аль-Машхадани был убит в результате операции, проведённой силами Корпуса стражей Исламской революции (IRGC) в сирийском городе Аль-Букмал.

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Напомним, 70-летняя Мухтабар Тораева получила известность, благодаря своей двадцатисантиметровой бороде. Женщина проживает на юге Казахстана, в Туркестанской области.

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