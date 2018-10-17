Госдеп США заявил о возможности снятия с Турции части санкций

Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Вашингтон может снять ряд санкций, введённых в отношении Анкары, в связи с освобождением властями Турции американского пастора Эндрю Брансона. Об этом 17 октября заявил госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Некоторые из введённых санкций были непосредственно связаны с пастором Эндрю Брансоном, и теперь было бы логичным их отменить», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Вместе с тем Майк Помпео отметил, что пока никаких конкретных решений на этот счёт американской стороной не принято.

Читайте также: Трамп признался, что «изменил отношение» к Турции

Как передавало ИА REGNUM, суд в Турции приговорил американского гражданина Эндрю Брансона к трём годам тюрьмы по обвинениям в поддержке организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и причастности к попытке госпереворота в Турции летом 2016 года.

С учётом уже проведённого под арестом срока пастор был освобождён в зале суда. Брансону также был снят запрет на выезд с территории Турции, и в тот же день он вылетел в США.

В августе этого года Соединёнными Штатами в качестве реакции на арест Эндрю Брансона были введены санкции в отношении министров юстиции и внутренних дел Турции.

Читайте также: Daily Sabah: Освобождения Брансона недостаточно для сближения Турции и США