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Бизнесмен: украинские силовики оказывают давление на морские терминалы

Политика

Только за последний год силовики более 10 раз провели обыски в компании Risoil S.A

Бизнесмен: украинские силовики оказывают давление на морские терминалы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Киев, 17 октября 2018, 20:46 — REGNUM  Морские терминалы на Украине постоянно подвергаются давлению со стороны силовиков, заявил директор компании Risoil S.A. Шота Хаджишвили, сообщает 17 октября УНИАН.

По его словам, только за последний год силовые структуры более 10 раз проводили обыски в компании Risoil S.A., причем большинство обысков не было направлено против компании, но это «отражалось» на работе.

«Экология — это отдельная коррупционная схема, в новосозданной морской администрации строится новая коррупционная схема, в Администрации морских портов — вообще бардак», — отметил Хаджишвили.

Напомним, на Украине коррупция настолько разрослась, что даже созданные антикоррупционные структуры вместо борьбы с коррупцией начинают уголовные дела друг против друга.

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Коррупция и борьба с ней
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