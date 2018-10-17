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В ГД просят правительство выработать единую позицию по «русловым прудам»

Политика

Русловые пруды образуются, когда воду из рек заводят на сельхозучастки и фермеры могут сезонно разводить в них рыбу

Москва, 17 октября 2018, 19:59 — REGNUM  В Госдуме просят правительство РФ выработать единую позицию по вопросу так называемых «русловых прудов», передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

«Приняли сегодня решение направить письмо курирующему вице-премьеру с просьбой выработать общую позицию правительства», — написал в соцсети глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Русловые пруды образуются, когда воду из рек заводят на сельхозучастки и фермеры могут сезонно разводить в них рыбу. Весной пруд наполняют, разводят и вылавливают рыбу, осенью воду спускают. По данным Росрыболовства, в стране существует 371 такой пруд, общей площадью около 18 тыс. га.

Закон был принят в 2018 году и тогда правительство уверяло парламентариев, что предложенных мер достаточно.

Однако комитет заинтересовала правоприменительная практика, которая показала, что оставшиеся неурегулированные детали делают рыбоводство для граждан некомфортным.

«Все реки находятся в федеральной собственности, если от нее отвели воду и получился водоем, то это тоже федсобственность, такие участки через суды изымаются в пользу государства. Бывают случаи, когда их возвращают, но они единичны», — указал он.

«Минсельхоз подготовил поправки, которые уточняют некоторые моменты, но полностью не решают проблему. При этом и сами ведомства не могут согласовать между собой позиции по урегулированию этого вопроса», — обеспокоен Николаев.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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