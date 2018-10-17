На Украине упростят разрешительные процедуры для строительства арсеналов

Киев, , 20:08 — REGNUM В 2019 году на Украине изменят нормы, связанные со строительством и организацией военных складов и арсеналов, для увеличения их защищенности, заявил депутат Верховной рады Иван Винник, сообщает 17 октября «112 Украина».

По его словам, Верховная рада планирует упростить разрешительные процедуры для строительства арсеналов, а также парламент упростит процедуру закупок, связанных со строительством военных складов. Тем не менее арсеналы можно будет строить только на основе проектной документации, которую должно будет сделать министерство обороны Украины.

Помимо этого, изменения в закон о гостайне позволит увеличить количество строительных фирм, которые смогут участвовать в конкурсе на строительство арсеналов.

Напомним, за последние несколько лет на Украине произошли пожары на ряде крупных военных складов.