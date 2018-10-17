Сальвини: Италия откажется продлевать антироссийские санкции без обсуждений

Москва, , 19:46 — REGNUM Европейские власти не только продолжают продлевать санкции против России, но и стали обсуждать возможность их продления без консультаций со странами ЕС, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини в среду, 17 октября, в Москве во время встречи с представителями итальянского и российского бизнеса.

В случае, если такое предложение поступит, Италия ответит на него отказом, продление санкций без консультаций противоречит всем правилам, отметил вице-премьер.

Сальвини также в очередной раз раскритиковал санкции, назвав их абсурдными и вредящими экономике. Но о возможности ветирования решения о продлении санкций он ничего не сказал.

Санкционный режим, несомненно, носит временный характер, но как скоро он кончится, через шесть месяцев, через год или два — сказать сложно, добавил вице-премьер.

Он также отметил, что отношение европейских властей к России зачастую базируются на предрассудках. Россия более европейская страна, чем большинство стран самого ЕС, и в России он чувствует себя как дома, более спокойно, чем в большинстве стран ЕС, сказал вице-премьер.

Читайте также: Из-за антироссийских санкций Италия теряет 7 миллионов евро в день