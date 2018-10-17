Эттингер: Я против бюджета Италии, но решения Еврокомиссии еще нет

Рим, , 19:38 — REGNUM Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер уточнил свое заявление по поводу оценки бюджета Италии на 2019 год, сообщает информагентство Ansa в среду, 17 октября.

Ранее СМИ сообщили, что Эттингер во время интервью немецким СМИ в прямом эфире заявил, что Еврокомиссия не поддержит проект бюджета Италии на 2019 год.

Это его личное отношение к бюджету Италии, в Еврокомиссии пока не принято никакого решения, уточнил позже Эттингер на своей странице в Twitter.

Итальянские министры ранее неоднократно заявляли, что не намерены менять проект бюджета. Вице-премьер Маттео Сальвини 17 октября заявил, что в Брюсселе привыкли «манипулировать марионетками», но теперь Еврокомиссия имеет дело с правительством, которое отстаивает интересы своего народа.

Правительство Италии согласовало проект бюджета на 2019 год и плановый период до 2021 года и направило его в Брюссель. Параметры бюджета не нарушают формальных норм Евросоюза, но нарушают выданные Италии «дополнительные рекомендации» и вызывают острую критику со стороны Еврокомиссии и международных финансовых институтов, которые прогнозируют негативные последствия и для самой Италии, и для Евросоюза в целом.

Новое правительство страны запланировало повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП в 2019 году ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства». В 2020—2021 годах дефицит предполагается снизить до 2,1 и 1,8% ВВП соответственно.

По правилам ЕС дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но Италия не соблюдает другого правила — госдолг не должен превышать 60% ВВП, а в Италии он составляет 130% ВВП. В Еврокомиссии недовольны намерением Италии наращивать дефицит в условиях высокого госдолга и считают это решение безответственным популизмом.

В правительстве же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике, а режим экономии, на котором настаивает ЕС, доказал свою неэффективность. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах не вызывало у евробюрократов никаких вопросов. Министры считают, что подлинной причиной острой критики является намерение не допустить слишком самостоятельной экономической политики.

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