Могадишо, , 19:45 — REGNUM Представители военной разведки Сомали раскрыли подробности «сокрушительной атаки» ВВС США по группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 17 октября передает агентство Associated Press.

По информации конфидентов Reuters, удар беспилотных бомбардировщиков США 12 октября был нанесен по тренировочному лагерю исламистов вблизи общины Харардере в провинции Мудуг в центральной части Сомали.

По информации Пентагона, в результате атаки 12 октября были уничтожены не менее 60 боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Разведчики утверждают, что в ходе атаки были уничтожены не менее 75 боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые в ближайшее время готовились совершать теракты и вооруженные нападения на военных.

Удар американских ВВС по «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 12 октября стал самым крупным с ноября 2017 года, когда в результате атаки с воздуха были уничтожены более 100 боевиков группировки.

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