Среда, 17 Октября 2018 года
20:46:44 МСК

Власти Ингушетии выдали разрешение на митинг с 31 октября по 2 ноября

Политика

Перерыв между митингами нужен из-за общественно-значимых мероприятий, намеченных в городе Магасе на ближайшую неделю

Магас, 17 октября 2018, 19:11 — REGNUM  Правительство Ингушетии одобрило проведение санкционированного митинга по вопросу о границе между Чечней и Ингушетией. Местом проведения утверждена площадка в городе Магасе перед зданием НТРК по проспекту Зязикова, говорится в документе.

В разрешении предупреждается о соблюдении требований к проведению подобных акций — в том числе соблюдении порядка, ограничении по времени проведения с 07:00 до 22:00.

Напомним, несанкционированная протестная акция в Магасе против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией началась 4 октября. Митингующие не согласны с решением, принятым главами субъектов, по той причине, что, по их мнению, Ингушетия оказалась в убытке от него, потеряв значительно большую часть земель, чем прописано в договоре.

Читайте также: Власти Ингушетии не продлили разрешение на митинг против границы с Чечней

С 8 октября митинг в Магасе разрешен властями. Однако лишь до 17 октября. В связи с намеченными после 18 октября важными общественными мероприятиями в городе власти согласовали его проведение лишь с 31 октября.

Читайте также: Митинг в Ингушетии по вопросу границы с Чечней продолжится еще неделю

Протестующие против границы с Чечней сядут за стол переговоров с Евкуровым

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Договор о границе между Чечней и Ингушетией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить