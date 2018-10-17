Власти Ингушетии выдали разрешение на митинг с 31 октября по 2 ноября

Магас, , 19:11 — REGNUM Правительство Ингушетии одобрило проведение санкционированного митинга по вопросу о границе между Чечней и Ингушетией. Местом проведения утверждена площадка в городе Магасе перед зданием НТРК по проспекту Зязикова, говорится в документе.

В разрешении предупреждается о соблюдении требований к проведению подобных акций — в том числе соблюдении порядка, ограничении по времени проведения с 07:00 до 22:00.

Напомним, несанкционированная протестная акция в Магасе против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией началась 4 октября. Митингующие не согласны с решением, принятым главами субъектов, по той причине, что, по их мнению, Ингушетия оказалась в убытке от него, потеряв значительно большую часть земель, чем прописано в договоре.

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С 8 октября митинг в Магасе разрешен властями. Однако лишь до 17 октября. В связи с намеченными после 18 октября важными общественными мероприятиями в городе власти согласовали его проведение лишь с 31 октября.

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