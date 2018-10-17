Китай отстаивает государственный суверенитет над природными ресурсами

Пекин, , 19:11 — REGNUM В Совете Безопасности ООН прошла дискуссия на тему «Коренные причины конфликтов — роль природных ресурсов», на которой постпред КНР при ООН Ма Чжаосюй заявил о неизменности принципа государственных суверенитетов над природными ресурсами, включая вопросы разведки, управления и использования, сообщает 17 октября Синьхуа.

Дипломат при этом отметил, что в зонах вооруженных конфликтов природные ресурсы часто используются для подпитки определенных сторон и интересов, которые усугубляют конфликт, и призвал международное сообщество обратить на это внимание. «Незаконные разведка и оборот природных ресурсов потенциально могут играть ключевую роль в разжигании и поддержке конфликтов и подрыве мира», — заявил Ма Чжаосюй.

К предотвращению и урегулированию конфликтов, вспыхивающих из-за природных ресурсов, призвал и участвовавший в дискуссии генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

По данным исследования, проведенного ООН, до 40% внутренних конфликтов за последние 60 лет, а в Африке до 75%, полностью или частично финансировались за счет поступлений от природных ресурсов.

Отметим также, что попытка односторонней «приватизации» природных ресурсов под видом их «интернационализации» составляет важную часть стратегии Запада, которую его представители включили во многие установочные документы самой ООН.