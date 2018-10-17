Россия поддержала Бахрейн в ООН

Манама, , 19:01 — REGNUM За королевство проголосовали 165 представителей Азиатско-Тихоокеанской группы во время состоявшихся 15 октября выборов среди членов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 17 октября, в посольстве Королевства Бахрейн в России.

«Министр иностранных дел Бахрейна шейх Халид бин Ахмед бин Мохаммед аль-Халифа поздравил короля Бахрейна Хамада бен Ису аль-Халифу, принца Халифа бин Салмана аль-Халифу, а также премьер-министра Бахрейна Салмана бин Хамада аль-Халифу по случаю избрания королевства в Совет ООН по правам человека на период с 2019 по 2021 гг.», — говорится в сообщении.

«Эта победа отражает признание Бахрейном важности прав человека в достижении устойчивого развития, деятельные усилия королевства на региональном и международном уровнях, его последовательный подход к сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций и её институтами в целях решения всех проблем, стоящих перед международным сообществом ради благополучного будущего для всех государств и народов», — подчеркнул шейх Халид бин Ахмед бин Мохаммед аль-Халифа.

Глава ведомства высоко оценил уверенность международного сообщества в Королевстве Бахрейн как члене Совета, который избирается в данный орган уже третий раз в своей истории.

Дипломатические отношения между СССР и Королевством Бахрейн установлены 29 сентября 1990 года. Российскую Федерацию Бахрейн официально признал 28 декабря 1991 года. Посольство России в Манаме открыто 1 января 1993 года.

Позиции России и Бахрейна по представляющим взаимный интерес вопросам двусторонней и международной повестки дня зафиксированы в Заявлении о дальнейшем развитии дружественных отношений между Российской Федерацией и Королевством Бахрейн, принятом 1 декабря 2008 года. В нем, в частности, отражены совпадение или близость подходов наших стран по большинству глобальных и региональных проблем. Бахрейнская сторона в ходе двусторонних встреч также высказывается за развитие диалога с Россией по таким проблемам, как арабо-израильское урегулирование, ситуация вокруг Ирака и Ирана, режим нераспространения ОМУ, противодействие международному терроризму и другим вызовам и угрозам. Бахрейн положительно воспринимает российскую концепцию обеспечения безопасности в зоне Персидского залива.

В последние годы между двумя странами поддерживается активный политический диалог и идет интенсивный обмен делегациями.